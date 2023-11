​Jovem sai para comprar lanche e acaba morto a tiros, em Marituba

Lucas Santos Silva, 24 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (21), em uma vila de casas, localizada na rua da Cerâmica, bairro São Francisco, em Marituba, na Grande Belém. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz morava em outro endereço, próximo de onde foi assassinado. Ele não tinha antecedentes criminais. Não há confirmação se algum pertence do jovem foi roubado e se a vítima estava sofrendo algum tipo de ameaça.

Até o final da noite, nenhum suspeito do assassinato havia sido identificado ou preso. O caso será investigado pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios.

VEJA MAIS

Militares do 21° Batalhão fizeram o levantamento das primeiras informações sobre o ocorrido, por volta das 21h. Segundo os agentes, Lucas tinha saído de casa em uma motocicleta para comprar lanche. A suspeita da polícia é de que a vítima já vinha sendo seguida por seus algozes, dois homens que estavam encapuzados em outra moto, não identificada. No momento em que retornava para casa, já com o lanche, Lucas foi abordado pelos criminosos, que deram início à sequência de disparos que o mataram ali mesmo.

(Ana Laura Carvalho / O Liberal)

Ainda conforme a Polícia Militar, mesmo alvejado, Lucas conseguiu descer da motocicleta e correr para dentro da vila de casas, deixando para trás o veículo jogado próximo ao meio-fio, um par de sandálias, o lanche e rastros de sangue. Ele continuou sendo perseguido pelos assassinos, que invadiram o local e terminaram a execução. Em seguida, os suspeitos fugiram, sem deixar pistas. No entanto, câmeras de segurança instaladas nas proximidades de onde o crime ocorreu poderão ajudar na identificação da dupla.

No local do crime, foram encontradas pelo menos 10 cápsulas de munições deflagradas. Os projéteis estavam entre a moto da vítima e a entrada da vila onde Lucas foi morto. Somente a perícia poderá confirmar o calibre e tipo de armamento utilizado na ação, aparenteme​nte uma pistola 9 milímetros.

Equipes da Polícia Científica do Pará (PCP)​ fizeram a análise e remoção do cadáver à sede do Instituto Médico Legal (IML), para a realização do exame de necropsia, que vai determinar a causa e esclarecer a dinâmica do crime. Os peritos também coletaram vestígios que poderão ajudar na identificação dos assassinos.

Familiares do jovem Lucas acompanharam os trabalhos policiais. Eles estavam bastante abalados e não falaram com a imprensa.