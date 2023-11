Polícia faz buscas por suspeitos de sequestro e tentativa de homicídio em Parauapebas

A Polícia Civil está em busca dos suspeitos do sequestro de um motorista de aplicativo e uma tentativa de homicídio ocorridos entre a noite deste domingo (19) e a madrugada desta segunda-feira (20), em Parauapebas.

De acordo com o delegado Melquisedeque, que está investigando o caso, o motorista declarou ter sido rendido por volta das 23h30 do domingo e, depois, foi amarrado dentro do porta-malas do veículo, até ser liberado por volta das 2h desta segunda-feira.​ A corda usada pelos suspeitos foi apreendida pela polícia.

“A gente sabe que os autores dessa tentativa estavam utilizando um veículo de aplicativo. Eles sequestraram o dono do carro ali pelo bairro União e deram umas voltas pela cidade com o dono dentro do porta-malas, com as mãos amarradas”, explicou o delegado ao site Correio de Carajás.

Em depoimento, o motorista afirmou que ouviu, de dentro da mala, o momento em que os criminosos desceram do carro em um local que, pelos barulhos de música, ele acreditava ser uma festa.

“Nesse momento, eles desceram do carro e atiraram contra um jovem que depois deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cidade Jardim e foi identificado posteriormente como Denilson Lopes, de 25 anos”, afirmou.

Depois, o jovem foi transferido para o Hospital Geral de Parauapebas (HGP) devido à gravidade da lesão que s​ofreu com um tiro no abdômen.

“De acordo com as primeiras informações que nós tivemos, ele se encontra consciente, orientado e aparentemente não corre risco de morte, mas ainda está com o projétil alojado na região do abdômen”, destacou Melquisedeque.

Por fim, o delegado afirmou que um depoimento do jovem baleado pode ajudar nas investigações para identificar os autores dos crimes e proceder os seus pedidos de mandado de prisão.