Chiquititas: Saiba quem é Paulo Cupertino, acusado por assassinato de ator da trama

Paulo Cupertino, empresário acusado de matar a tiros Rafael Miguel e os pais do ator em 9 de junho de 2019, foi condenado em maio de 2022, a dois anos de prisão em regime aberto por uso de documento falso.

Em 2019, o ator da novela ‘Chiquititas’ Rafael Miguel, e seus pais, João Alcisio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50, foram baleados no portão da casa da filha de Cupertino, Isabela Tibcherani. O motivo para o crime seria a não aceitação do pai sobre o relacionamento da filha, que tinha 18 anos.

Cupertino ficou três anos foragido, até ser preso em maio de 2022 após ser encontrado na Zona Sul de São Paulo, depois de ser denunciado anonimamente. Segundo o Ministério Público (MP), Cupertino adulterou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH), usando a foto dele ilegalmente junto com o nome e dados pessoais de um outro motorista no documento falso.

O empresário também foi encontrado com chapéus, roupas, bengala, tinturas para cabelos e barba e lentes de contato coloridas. O material fazia parte do disfarce que ele usava para não ser identificado pela polícia.

De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, Cupertino irá a júri popular pelo crime, ainda sem data definida. Além dele, também fazem parte do processo seus dois amigos, Eduardo José Machado e Wanderley Antunes Ribeiro Senhora, que morava em Sorocaba, no interior paulista, acusados de terem ajudado o empresário a fugir e a se esconder após os crimes.

Paulo Cupertino é acusado de triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

Rafael Miguel

Rafael Miguel, morto aos 22 anos de idade, ficou conhecido nacionalmente ao interpretar uma propaganda onde era apaixonado por brócolis. O comercial foi o primeiro passo de Rafael para uma carreira que continuaria nas telenovelas nos anos seguintes.

Depois, o artista fez estreia na TV Globo em 2006, aos 9 anos de idade, com uma participação curta na minissérie "JK". No projeto, interpretou Antenor na primeira fase da história, em dois episódios. Depois, fez "Cristal", trama produzida pelo SBT. Em novembro do mesmo ano, com 10 anos, Rafael voltou à TV Globo com um papel em "Pé na Jaca" e teve seu último tarbalho mirim em 'Chiquititas', de 2013.

