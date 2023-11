'Elas por Elas': Quem matou o personagem Bruno, irmão de Natália?

O maior enigma do remake da novela "Elas por Elas" gira em torno de um crime sem solução ocorrido no passado. Nos próximos capítulos da trama das 18 horas, os telespectadores testemunharão que Bruno (Luan Argollo), jovem falecido, não desfrutava de grande estima entre seus colegas dos tempos de estudante, especialmente, entre as principais amigas de sua irmã Natália (Jade Mascarenhas/Mariana Santos).

Durante a juventude, Bruno perturbava as colegas, acumulando desavenças e intrigas que antecederam sua morte na novela das seis. Esses conflitos aumentam a lista de possíveis suspeitos pela tragédia, mantendo o enredo em suspense.

Natália mantém suas amigas na mira, incluindo Carol (Sabrina L'Astorina/Karine Teles), Adriana (Mari Oliveira/Thalita Carauta), Taís (Liza Del Dala/Késia), Helena (Fernanda Lasevitch/Isabel Teixeira) e até mesmo Renée (Shi Menegat/Maria Clara Spinelli). A incerteza paira sobre a possível relação de alguma delas com a morte de Bruno.

VEJA MAIS

Versão original

Na versão original da novela em 1982, a personagem principal, interpretada por Joana Fomm, enfrentava o dilema de descobrir qual de suas amigas era culpada pela morte de seu irmão, chamado Zé Roberto. Diferente da versão atual, os dois não eram gêmeos, e a morte ocorreu na infância, quando ele caiu de uma cachoeira durante os tempos de colégio do grupo.

Auxiliada por Décio, na época, interpretado por Marco Nanini, a personagem principal, Natália, recupera memórias reprimidas e percebe que foi ela mesma quem acidentalmente provocou a morte do irmão durante um desentendimento na infância. Arrependida, ela decide deixar o passado para trás, inicia um relacionamento com Décio e propõe uma festa de desculpas às amigas, encerrando a história.

Nova narrativa

Na versão de 2023, embora o enredo seja semelhante, a narrativa da novela passou por atualizações, deixando o personagem Zé Roberto em segundo plano. Portanto, para revelar o responsável pela morte de Bruno no fim de semana na serra ocorrido há 25 anos, o público precisa acompanhar de perto a trama de "Elas por Elas".