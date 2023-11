Elas por Elas: Quem é quem no remake da novela da Globo?

A nova trama das novelas das 18 horas da Globo é baseada no folhetim de Cassiano Gabus Mendes, exibido em 1982, e repete a fórmula das sete protagonistas femininas. No remake, assim como na versão original, a trama de Thereza Falcão e Alessandro Madson, dirigida por Amora Mautner, gira em torno do reencontro do grupo de amigas que não se viam há 25 anos. Veja quem é quem:

De Márcia para Lara

A personagem Márcia, vivida por Eva Wilma, agora dá lugar a Lara, interpretada por Deborah Secco. Na trama é ela quem dá o pontapé inicial para a reunião das sete amigas. Lara, retoma a carreira de advogada após a morte do marido Átila, interpretado por Sergio Guizé.

De Marlene para Carol

Marlene, vivida por Mila Moreira, dá lugar a Carol, interpretada por Karine Teles. Professora universitária, ela dedicou a vida aos estudos para se tornar uma fisioterapeuta e neurocientista premiada, mas acabou tendo uma vida social restrita.

De Carmen para Reneé

Na versão original, Maria Helena Dias deu vida a Carmen, que no remake é Reneé, interpretada por Maria Clara Spinelli. A personagem é uma mulher trans, assim como a intérprete, que vive em um casamento feliz com dois enteados e a administração de uma padaria. Ela se muda para a casa da irmã quando o marido some e precisará lidar com o preconceito.

De Wanda para Taís

Wanda, vivida por Sandra Bréa, dá lugar ao papel de Taís, interpretada por Késia Estácio. Irmã de Mário Fofoca, vivido por Lázaro Ramos na nova versão, ela mora com os pais e descobre que seu namorado é, na verdade, marido de Lara.

Helena

A vilã Helena vivida por Aracy Balabanian e, também, interpretada por Isabel Teixeira na nova versão. Ela engravidou do noivo de Adriana (Thalita Carauta) no passado, resultando no fim do relacionamento da amiga. No entanto, terá que lidar com uma crise no casamento por conta do reencontro do marido com a ex-noiva tantos anos depois.

Natália

Joana Fomm deu vida a Natália, que também é interpretada por Mariana Santos, mantendo o mesmo nome. A personagem está determinada a desvendar o mistério do assassinato de seu irmão gêmeo, Bruno (Luan Argollo), ocorrido na última reunião das amigas há mais de duas décadas. O reencontro das amigas oferece uma oportunidade para reacender as investigações e explorar as suspeitas.

Adriana

Esther Goes, na novela original, empresta seu nome a Adriana, interpretada por Thalita Carauta. A personagem, uma veterinária, equilibra suas responsabilidades entre a clínica e a maternidade. Anos depois, ela se encontra cara a cara com seu ex-noivo, que a fez sofrer ao escolher sua amiga como esposa, uma união que perdura até hoje. O enredo se complica ainda mais quando a filha de Adriana se envolve com o filho desse casal.