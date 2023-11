Elas por Elas: Quem é Mário Fofoca, personagem de Lázaro Ramos na novela da Globo

Luis Gustavo foi o ator que interpretou Mário Fofoca na primeira versão de “Elas por Elas”, exibida em 1982. O artista morreu em 19 de setembro de 2021, aos 87 anos, por conta de complicações por um câncer no intestino.

A trama de Mário Fofoca é basicamente a mesma nas duas versões de “Elas por Elas”. O personagem é um detetive particular bastante desajeitado e atrapalhado, que nunca consegue resolver os casos que aparecem.

Mário é irmão de Taís (Késia) e é contratado por Lara (Deborah Secco) para descobrir quem estava com seu marido, Átila (Sergio Guizé), no momento de sua morte. Ele vai acabar descobrindo, sem querer, pistas do segredo de Átila. O que nem Lara, nem Mário suspeitam é que essa mulher misteriosa está muito mais próxima do que imaginam.

O detetive nutre uma paixão platônica por Érica (Monique Alfradique), esposa de seu melhor amigo Edu (Luís Navarro).

Lázaro Ramos, que assume o papel de Mário Fofoca no remake de “Elas por Elas”, revelou ter se inspirado no legado de Luis Gustavo. “É uma baita responsabilidade, pela expectativa que todos têm. O personagem já nasceu com o talento de ter várias encarnações. Não é à toa que o Luis Gustavo fez em tantas outras obras, então eu estou aceitando essa encarnação”, declarou.