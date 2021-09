Ator Luis Gustavo morre aos 87 anos

O ator Luis Gustavo Blanco faleceu neste domingo, 19, aos 87 anos, na cidade de Itatiba, interior de São Paulo. Ele sofria de complicações decorrentes de câncer no intestino. Entre os personagens marcantes dele na teledramaturgia estão o "Vavá", do programa "Sai de Baixo", e o costureiro Ariclenes /Victor Valentin na primeira versão de "Ti Ti Ti", ambos da Globo.

“Eu sempre me dediquei à comédia. Na comédia, as crianças são meus grandes professores: testei meus personagens com elas, se não riam, o personagem não estava pronto. Não há mestre no mundo que se compare a uma aula dessas", declarou anteriormente Luís Gustavo em depoimento divulgado pela Globo, neste domingo.

Em nota, a Globo recordou a trajetória do artista, que nasceu na Suécia, em 2 de fevereiro de 1934, começou a trabalhar na tevê por trás das câmeras, como contrarregra, auxiliar de iluminação, cinegrafista e assistente de direção até iniciar como ator na tevê e no teatro. Atuou em várias novelas na TV Tupi, de 1964 a 68, participando da criação de um marco da telenovela brasileira, "Beto Rockfeller".

Pela atuação em ‘Quando as Máquinas Param’, de Plínio Marcos, em 1967, ganhou o prêmio de melhor ator da Associação Paulista de Críticos de Teatro (APCT).

Ele estreou na Globo em 1969, segundo a emissora. Ali Luiz Gustavo deu deu vida a personagens famosos, como o costureiro Ariclenes /Victor Valentin em ‘Ti Ti Ti’, o músico cego Léo em ‘Te Contei?’, o playboy Ricardo em ‘Anjo Mau’ e o detetive atrapalhado Mário Fofoca em 'Elas por Elas, essas de Cassiano Gabus Mendes. Posteriormente, Mário Fofoca ganhou um seriado seriado homônimo e o filme ‘As Aventuras de Mário Fofoca’.

Nos anos mais recentes, Luis Gustavo atuou ainda como Vanderlei Mathias, o Vavá, no programa ‘Sai de Baixo’, da Globo. Os últimos trabalhos dele na emissora foram ‘Brasil a Bordo’ e ‘Malhação: Vidas Brasileiras’, ambos de 2018.

Luis Gustavo era tio dos atores Tato Gabus Mendes e Cássio Gabus Mendes.