Elas por ela: em remake, núcleo de Késia Estácio e Lázaro Ramos será todo negro

No próximo dia 25 de setembro, o remake de ‘Elas por Elas’, estreia na TV Globo, na faixa das 6, com a releitura de Thereza Falcão e Alessandro Marson. Em preparação para esta trama, que foi um clássico de 1982, o elenco conversou em coletiva de imprensa com profissionais do Brasil, incluindo o Grupo Liberal.

Um dos destaques para ‘Elas por Elas’ é o núcleo da Taís, interpretada por Késia Estácio. Mudando a família da primeira versão, agora os quatro personagens são negros. Em 1982, a personagem era Wanda, interpretada por Sandra Bréa.

Taís mora com os pais, Raquel (Mariah da Penha) e Evilásio (Cosme dos Santos), e com o irmão, Mário Fofoca (Lázaro Ramos).

“A personagem era branca, agora ela é diferente, tem uma coisa que eu percebo que é afeto quanto pessoas pretas, mas é uma família com altos e baixos. Pensar nela como uma mulher que foi enganada, isso dá para Tais e para Lara o lugar do amor, a Taís não conta à Lara porque ela não quer que a amiga viva essa dor. Então, essa construção da personagem foi bem delicada e bem pensada. A personagem é diferente justamente por causa dessa pauta social, é outra personagem”, avalia Késia.

Antes da atriz falar, a diretora da novela, Amora Mautner foi só elogios para a estreante: "Vocês vão ficar impressionados com essa grande atriz, ela é uma gênia."

Késia, ex-participante do The Voice, fará uma das protagonistas e vai contracenar com Isabel Teixeira (Helena Teixeira), Thalita Carauta (Adriana), Maria Clara Spinelli (Renée), Renée (Natáli) e Karine Teles (Carol), que dão vidas a mulheres independentes, proativas e que são a cara dos tempos atuais.

As sete protagonistas sofreram mudanças no nome e também adaptações nas suas tramas. Atualizada, ‘Elas por Elas’, se desenvolve com assuntos modernos diante do reencontro das amigas que ocorre após 25 anos. Mas Alessandro Marson destaca, que a obra original, que tem mais de 40 anos, foi preservada também.

Lázaro Ramos será Mário Fofoca, interpretado na década de 80 por Luís Gustavo. Ele é um detetive atrapalhado, que será contratado por Lara (Deborah Secco) para investigar quem era a amante de Átila (Sergio Guizé) e, apesar do jeito desligado, vai acabar descobrindo, sem querer, pistas do segredo de Átila (Sergio Guizé). Além disso, ele mantém uma paixão platônica por Érica (Monique Alfradique), mulher de seu melhor amigo, Edu (Luís Navarro).

“Tem sido leve, divertido e cansativo (risos). Eu conheço muito do personagem, quando fui fazer o Foguinho, em Cobras & Lagartos, estudei muito personagens homens e fortes, então tenho muita admiração pelo Mário Fofoca. De repente, quando chegou o convite fiquei pensativo, mas o presente veio melhor do que eu esperava. Quando eu encontro o texto com essa qualidade, é difícil de fazer, porque o personagem tem uma métrica teatral”, disse Lázaro Ramos.

“Começou com muito medo porque é um personagem com muita expectativa. Estar no meio dessas atrizes talentosas, estou muito disciplinado para dar conta do recado de estar do lado delas. Esse personagem já nasceu com o talento de ter várias encarnações”, acrescenta o ator.