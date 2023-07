Monica Iozzi deixa novela 'Elas por Elas' após problemas de saúde

Monica Iozzi anuncia sua saída da próxima novela das 18h da Rede Globo, "Elas por Elas", nesta sexta-feira (28), devido a problemas de saúde. A atriz compartilhou em sua conta no Instagram que vem enfrentando complicações médicas nos últimos meses, incluindo infecções e baixa imunidade, o que a levou a algumas internações hospitalares.

Ainda que esteja sob acompanhamento médico e se sentindo bem, Iozzi revelou que seu estado de saúde impede que ela possa se dedicar integralmente ao trabalho na novela. Em "Elas por Elas", que tem previsão de estreia em setembro após o término de "Amor Perfeito", a atriz havia sido escalada para interpretar o papel de Natália, uma das protagonistas que reencontra antigas amigas.

Monica Iozzi fez questão de enfatizar que sua relação com a Globo permanece excelente e que em breve estará de volta em novos projetos, assim que sua saúde estiver restabelecida. Em nota, a emissora esclareceu que a decisão de readequar artisticamente a escalação do elenco é comum na dinâmica de obras em produção. A emissora reafirmou que as portas estão abertas para futuros projetos com Iozzi em suas diversas plataformas.

A trama de "Elas por Elas" é uma releitura de uma obra de 1980 de Cassiano Gabus Mendes, escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, com direção artística de Amora Mautner e direção de gênero de José Luiz Villamarim.