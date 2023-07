Joelma atualiza estado de saúde após cancelar turnê: 'Recarregando energias'

Joelma surpreendeu seus fãs ao anunciar, no último fim de semana, o cancelamento de sua turnê por tempo indeterminado. A decisão foi tomada após a cantora passar por um mal-estar durante uma apresentação e necessitar de assistência nos bastidores do evento. Nesta quinta-feira (27), ela recorreu às redes sociais para dar uma atualização sobre seu estado de saúde.

Nos stories, Joelma compartilhou uma foto com seus pés na beira do mar, tranquilizando seus seguidores. "Tô por aqui com minha família recarregando as energias, restaurando minha saúde pra poder estar com vocês logo, logo!" escreveu a cantora.

Em outra publicação, ela gravou um vídeo mostrando uma onda passando por seus pés e acrescentou a legenda: "Deus é perfeito". A postagem também foi compartilhada em seu perfil principal, onde ela agradeceu ao carinho recebido dos fãs. "Estou recebendo todo o carinho que vocês estão me enviando! Muito obrigada", disse.

No comunicado oficial, a equipe de Joelma explicou os motivos de seu afastamento dos palcos. "Por causa de uma recaída e, portanto, por orientação médica, seguirá em tratamento de saúde e terá a agenda de shows cancelada por período indeterminado", avisou.

No início do mês, a cantora já havia cancelado alguns shows devido a dificuldades respiratórias e necessidade de atendimento médico de urgência. De acordo com sua equipe, Joelma ainda enfrenta as consequências da covid-19, lembrando que ela contraiu a doença cinco vezes e ficou com algumas sequelas.