Após anunciar pausa na carreira, Joelma ganha presente surpreendente de fãs

No último domingo (23), Joelma surpreendeu seus seguidores ao anunciar uma pausa na carreira para cuidar de sua saúde. Os fãs, que estavam acompanhando a atual turnê da cantora, decidiram demonstrar seu carinho com uma homenagem na Times Square, em Nova York.

Joelma ganhou um vídeo no telão da avenida mais famosa do mundo. "Ela é a maior artista do Brasil. Ela tem o maior fandom do Brasil. Ouça agora!", diz a mensagem gravada durante a exibição do vídeo, acompanhado de vários momentos de sua carreira e a divulgação de suas músicas nas plataformas digitais.

A cantora compartilhou a emoção em seu Instagram e disse: "Eu tenho o melhor fandom do mundo! Obrigada por sempre estarem comigo", agradeceu. Viviane Batidão comentou sobre o presente e também fez uma declaração à Joelma em sua rede social. "Uma das maiores artistas do nosso país. Você é o nosso maior orgulho", escreveu.

O vídeo em homenagem foi exibido em um prédio da empresa TSX, que oferece um aplicativo onde é possível enviar vídeos para serem exibidos em uma das esquinas mais famosas do mundo. O custo para a exibição de um vídeo de 15 segundos é de US$ 40, aproximadamente R$ 200.

Pausa na carreira

Joelma precisou dar uma pausa na turnê "Isso é Calypso Tour" para cuidar de sua saúde, que tem sido uma questão preocupante em sua vida. Recentemente, a cantora foi hospitalizada devido a complicações de uma gripe, segundo sua assessoria.

Além disso, ela também tem enfrentado um forte inchaço no rosto, possivelmente uma sequela do coronavírus. A decisão veio após Joelma passar por um mal-estar durante um show realizado em Santa Maria das Barreiras, no Pará, no último final de semana. A equipe da artista disse ainda que a pausa é por tempo indeterminado.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)