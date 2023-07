Cantora Joelma passa mal e cancela shows agendados para o fim de semana; vídeo

A cantora paraense Joelma teve que cancelar a agenda de shows deste fim de semana, após passar mal antes de subir no palco. Artista ficou com sintomas gripais e dificuldade para respirar. Por determinação médica precisará ficar de repouso por alguns dias.

Joelma estava com apresentação programada para a cidade de Bragança, nordeste paraense, na noite desta sexta-feira (07), e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A informação foi relatada no facebook da prefeitura de Bragança.

VEJA MAIS

Na tarde deste sábado (08), a assessoria da cantora anunciou que o diagnóstico de gripe a forçou a cancelar os shows que faria até domingo, 9, nas cidades de Macaíba, no Rio Grande do Norte, e Uruoca, no Ceará.