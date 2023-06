Joelma faz aniversário e fãs movimentam as redes com homenagens e lembranças

A cantora Joelma, um dos maiores fenômenos da música brasileira, completa 49 anos nesta quinta-feira, 22. Nome que ganhou as paradas de sucesso com os hits da Banda Calypso, Joelma segue emocionando os fãs em todo o país. No dia do aniversário, a artista registrou a data em suas redes sociais e recebeu homenagens em postagens.

Um fã agradeceu as músicas que Joelma tem interpretado. “Hoje é o dia da artista que eu mais admiro e tenho o maior respeito e orgulho, @Joelma. Obrigado por suas canções, mensagens positivas acompanhadas com muita fé e por ser um exemplo vivo que nunca devemos desistir dos nossos sonhos! ”, publicou.

O perfil “for Joelma”, no Twitter, com a legenda “amor da minha vida”, criou um clipe com imagens da cantora, com a canção “Exagerado”, de Cazuza, como trilha. Nas redes sociais, Joelma comentou: “Estou adorando as homenagens de vocês.

“O anjo mais lindo que Deus me deu”, afirmou outra página criada para homenagear a cantora. Nas imagens, Joelma aparece

Carreira de Joelma em 2023

Registrada com o nome completo de Joelma da Silva Mendes, Joelma é multiartista: cantora, dançarina, coreógrafa, compositora e, ainda, empresária brasileira. Neste ano, ela lançou o clipe “Dançando e Beijando”, que faz parte do DVD “Isso é Calypso Tour Brasil”. A produção está sendo gravada em cinco diferentes shows da cantora em produção no País, nas cinco regiões brasileiras.

Confira o clipe "Cantando e Beijando"