Joelma vibra com o brega na Dança dos Famosos, da TV Globo

Com quatro músicas na Dança dos Famosos de hoje, 21, a cantora Joelma comemorou o brega como ritmo na repescagem. O quadro do Domingão com o Huck , da TV Globo, contemplou a dança paraense.

“Aqui vendo #DançaDosFamosos feliz demais! Nosso brega, nossa cultura, nosso Calypso”, escreveu a Diva paraense.

Joelma está em Manaus, no Amazonas, onde se apresentou na noite de ontem, 20.

"Muito feliz por poder representar, propagar e expandir o brega paraense! Obrigada pelo #DançaDosFamosos de hoje @tvglobo e @domingao ❤️", escreveu no fim das apresentações.

A Rainha do Calypso postou no seu perfil no Instagram sua vibração ao ver as oito duplas dançando o brega. O paraense Rolon Ho que faz dupla com Priscila Fantin foi o classificado com nota máxima. Eles dançaram “Voando pro Pará”, música que é referência na carreira de Joelma.

Rolon Ho trabalhou há alguns anos com a cantora.

“Parabéns pelo seu trabalho, meu amigo, você merece todo o reconhecimento!”, escreveu Joelma no seu storie, após apresentação do coreógrafo.