Joelma ganha as redes com o clipe ‘Dançando e Beijando’, do show ‘Isso é Calypso Tour Brasil’

A cantora Joelma lançou nesta semana o clipe da canção “Dançando e Beijando”, que faz parte do DVD “Isso é Calypso Tour Brasil”, que está sendo gravado em diversas cidades do território brasileiro. Divulgado nesta quinta-feira, 11, o videoclipe já figura nas listas de mais procurados de plataformas digitais.

O registro de “Dançando e Beijando” foi feito na cidade de São Paulo, com ingressos esgotados. No espetáculo, a canção traz como característica a mistura de calypso, lambada, pisadinha, arrocha e merengue.

Outro ponto forte da apresentação, além da coreografia, é o figurino da artista e do balé que usa tecnologia de Led por comando de voz e som.

“Estou muito feliz e grata por estar vivendo a gravação desse projeto com meus fãs. 'Dançando e Beijando' é uma música muito especial nessa minha nova fase, estamos tendo uma ótima aceitação do público então não tinha como ser diferente. O videoclipe está no ar e espero que vocês gostem! ”, destaca Joelma que segue para fazer shows nos Estados Unidos com a “Isso é Calypso Tour”.