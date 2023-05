Rolon Ho e Priscila Fantin se classificam na Dança dos Famosos; coreógrafo assiste programa em Belém

O domingo, 21, está propício para comemorar o sucesso do Pará. O paraense Rolon Ho se classificou para a fase principal da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, da TV Globo. Dupla ficou em primeiro lugar na repescagem com 58,6 pontos.

O coreógrafo, dançarino e participante da atração, comemorou ao longo da semana a oportunidade de apresentar o brega pela primeira vez no quadro. A Dança dos Famosos existe há 20 anos.

Um ritmo verdadeiramente paraense, que surgiu com a mistura de lambada, carimbó, guitarrada, siriá, com a música internacional dos países do Caribe, como calipso, ska, reggae, entre outros.

Na tarde de hoje, ele e Priscila Fantin dançaram ‘Voando pro Pará’, canção de Joelma. Eles estavam na repescagem, agora voltam com força total e recebendo o apoio do público, já que atingiram a nota máxima da plateia e receberam muitos elogios.

"A responsabilidade aumentou. Graças a Deus a gente entregou o nosso melhor e conseguimos fazer tudo como planejamos. Coloquei a Priscila para ser uma paraense bregueira e com isso conseguimos a nota máxima do programa", disse Rolon Ho.

Avaliando as apresentações, estavam como convidados, Antonio Fagundes e Andréia Sadi, que deram 10 para dupla. Já no júri técnico tem Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.

Na repescagem, além de Rolon Ho e Priscila Fantin, estavam Bruno Garcia, Gabi Melim, Heloísa Périssé, Nattan, Rafa Kalimann, Rafael Infante e Thiago Oliveira. Deles, passaram os três últimos.

As duplas de Belo, Bruno Cabrerizo, Carla Diaz, Daiane dos Santos, Douglas Silva e Juliana Alves, já estavam classificadas para a fase principal.

Rolon Ho assistiu as apresentações de brega da Dança dos Famosos ao lado dos paraenses. Em evento gratuito chamado “Brega Ritmo do Pará na Dança dos Famosos”, no Portal da Amazonia, na tarde de hoje, ele recebeu bandas e escolas de danças do Pará.

Rolon Ho com o público paraense no Portal da Amazônia (Foto: Carmen Helena)