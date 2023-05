Rolon Ho promove evento gratuito para a exibição do brega na Dança dos Famosos

Neste domingo, 21, o paraense Rolon Ho promove o “Brega Ritmo do Pará na Dança dos Famosos”. No dia que será exibido a sua apresentação ao lado da Priscila Fantin, na repescagem do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, na Tv Globo, ele estará ao lado dos paraenses.

VEJA MAIS

A partir das 17h, ele recebe o público na Orla de Belém, no Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas, com uma festa gratuita. O evento vai ter muita música, apresentações de dança e telão para a transmissão do quadro. Se apresentam: Jorginho e Banda, Wanderley Andrade, banda Fruto Sensual, Chyco Salles, Edilson Moreno, Kim Marques e banda Pérola Negra.

Rolon Ho está no Rio de Janeiro, mas retornar para Belém logo após a gravação do quadro.

Agende-se

Brega Ritmo do Pará na Dança dos Famosos

Data: domingo, 21

Hora: 17h

Local: Portal da Amazonia - Avenida Bernardo Sayão, Belém