Dança dos famosos: Rolon Ho e Priscilla Fantin avançam na disputa; saiba como ficou o ranking

Daiane dos Santos, Heloísa Périssé, Priscila Fantin, Carla Diaz, Rafa Kalimann, Juliana Alves e Gabi Melim se apresentaram, com seus respectivos pares, na Dança dos Famosos deste domingo, 23. O estilo da noite foi o Lindy Hop, e o paraense Rolon Ho e a atriz Priscila Fantin avançaram na disputa e ficaram em terceiro lugar, junto com Gabi Melin e Jefferson Bilisco.

O júri artístico teve a presença de Fátima Bernardes e de Sandra Annenberg e no júri técnico, Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, além das opiniões de Lívia Andrade e Dona Déa Lúcia.

Cada uma das apresentações foram comentadas e evoluções da última para a atual apresentação foram pontuadas. O último estilo dançado por elas tinha sido o "Zouk".

A apresentação de Juliana Alves foi elogiada, pois o Lindy Hop mostrado por ela e Bruno Diaz relembrou as origens da dança, que foi criada entre 1920 e 1930, nos Estados Unidos, como uma mistura de outras danças: o Breakaway, o Charleston e o sapateado. "Lindy Hop apesar de todas as mudanças ao longo do tempo, mas Lid Hop é uma dança preta é swingue, e vocês trouxeram", disse Zebrinha.

Outro destaque na noite de hoje,23, foram as homenagens a Fátima Bernardes e "Jornal da Dança", com a apresentação de Fátima e Sandra, que não segurou o riso. Dona Déa se emocionou ao relembrar da admiração e relação de Paulo Gustavo com Fátima.

Os jurados avaliaram as sete competidoras da noite e reuniram todas as equipes no palco para receberem as notas. Apesar das dificuldades Priscila e Rolon tiveram as melhores notas entre os jurados técnicos, com média de 8,8. O júri artístico deu nota 10 e a plateia 9.9. No entanto, a pontuação soma as duas apresentações até o momento. O primeiro lugar ficou com Carla Diaz e Diego Basílio e o último lugar com Daiane dos Santos e Daniel Norton.

Veja como fica a classificação das duplas no time das mulheres da Dança dos Famosos

1. Carla Dias e Diego Basílio: 111,6

2. Ju Alves e Bruno Diaz / Rafa Kaliman e Fernando Perrote: 111,4

3. Priscilla Fantin e Rolon Ho / Gabi Melin e Jeferson Bilisco: 111,2

4. Heloisa Perise e Leandro Azevedo: 111,0

5. Daiane dos Santos e Daniel Norton: 110,9