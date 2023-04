Dança dos Famoso: Rolon Ho e Priscilla Fantin não se apresentam neste domingo e focam em ensaios

De "folga" esta semana da "Dança dos Famosos", Rolon Ho e Priscilla Fantin estão focados e treinam para o próximo ritmo, que ainda não foi anunciado oficialmente pela Rede Globo. Neste domingo (30), o time masculino se arriscar na pista do "Domingão", ao som do rock. Belo, Thiago Oliveira, Bruno Garcia, Nattan, Douglas Silva, Bruno Cabrerizo e Rafael Infante se apresentam no palco, e Juliette e Deborah Secco dão suas notas pelo júri artístico.

Os jurados técnicos, Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, também avaliam, e os competidores acumulam as notas para a próxima semana.

“Estou muito empolgado e cheio de vontade de me superar junto com a Pri. Nossos ensaios estão fluindo e eu também tenho tido ótimas oportunidades aqui, incluindo participação em shows de grandes artistas e em breve tenho novidades para anunciar em relação a essa agenda de trabalhos” disse Rolon, que se mantém no Rio de Janeiro.

No próximo domingo (7), o paraense retornar e segue bastante focado. Rolon Ho e Priscilla Fantin têm como objetivo se manter entre os três primeiros colocados na competição. A dupla comemora a volta por cima na colocação geral, após a apresentação de Lindy Hop. Os dois tiveram as melhores notas da noite entre os jurados técnicos, com média de 8,8, na última apresentação. O júri artístico deu nota 10 e a plateia 9.9.

Com isso, o paraense ficou em terceiro lugar na classificação geral, empatado com a dupla de Gabi Melin.

O próximo passo para Rolon Ho e Priscilla Fantin é treinar para manter ou superar essa colocação e evitar ir para uma repescagem ao final desta rodada.