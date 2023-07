Joelma cancela agenda de shows após passar mal durante apresentação no Pará

A cantora Joelma pegou seus fãs de surpresa neste domingo (23) ao anunciar o adiamento de sua turnê "Isso é Calypso Tour". A decisão foi tomada em virtude de questões de saúde, após a artista passar mal durante uma apresentação no último sábado (22), na cidade de Santa Maria das Barreiras, no Pará.

VEJA MAIS

A artista, que há quase três décadas encanta o público com seu talento nos palcos, passou por um momento delicado durante o show na região paraense. De acordo com informações oficiais divulgadas por meio das redes sociais da cantora, Joelma enfrentou dificuldades respiratórias, o que a levou a buscar atendimento médico imediato.

Em um comunicado compartilhado com seus seguidores, Joelma expressou o amor que sente por seu público e ressaltou a necessidade de priorizar sua saúde: "Meus babys, cantar para vocês e estar com vocês é o que eu mais amo. Já são quase 30 anos de carreira levando esse dom que Papai do céu me deu para os palcos, mas neste momento preciso cuidar da minha saúde para poder voltar 100%. Obrigada por tudo! Amo vocês!".

O escritório responsável pela carreira musical da cantora confirmou a gravidade das questões de saúde enfrentadas por Joelma, e informou que a turnê será pausada até que ela se recupere plenamente. A equipe de gerenciamento da artista também agradeceu aos fãs pelo carinho e compreensão demonstrados nesse momento delicado.

Esta não é a primeira vez que a cantora se vê obrigada a cancelar apresentações devido a problemas de saúde. No início do mês de julho, a artista já havia enfrentado situações similares, evidenciando a necessidade de um cuidado mais dedicado com seu bem-estar físico e emocional.