Joelma confirma retorno aos palcos após cancelamento de shows

A cantora Joelma confirmou que voltará a fazer shows na próxima semana, retomando a sua agenda de trabalho, após problemas de saúde. As informações são da assessoria da artista e a informação foi divulgada durante o programa Encontro, na manhã de ontem, 12. Joelma precisou entrar em repouso devido às recomendações médicas, por causa de um quadro de gripe.

Em um determinado momento do programa Encontro, Tati Machado compartilhou a informação com o público. "A assessoria de imprensa da Joelma contou que ela vai retomar as agendas de shows na semana que vem. Isso quer dizer que há sinal de melhora por aí. Ficamos torcendo pela saúde dela", disse.

A primeira confirmação de agenda está prevista para a próxima semana, com shows no Pará, Tocantins e Piauí. Os fãs estão apoiando a cantora e entenderam o repouso "Joelma estamos com você" estava entre os assuntos mais comentados no Twitter.