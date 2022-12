Rainha do Calypso, do Pará e do Brasil, Joelma fala sobre a carreira em entrevista para OLiberal

A cantora Joelma iniciou 2022 tirando do papel o projeto da gravação do seu DVD "Isso é Calypso", que ocorreu em março, em Manaus, no Amazonas. O fim do ano dela também foi de gravação, a cantora gravou em Recife (PE), a primeira parte do DVD "Isso é Calypso Tour Brasil", que vai passar por cinco capitais nacionais.

Ao longo deste ano, Joelma realizou dezenas de shows com a turnê “Isso é Calypso”. Foram mais de 30 cidades e mais de 1 milhão de espectadores.

Nas quase três décadas de carreira, a rainha paraense soma mais de 22 milhões de discos vendidos, mais de meio bilhão de visualizações no YouTube, mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais e indicações ao Grammy Latino e premiações nacionais

Com a novidade do DVD "Isso é Calypso Tour Brasil", os fãs paraenses começaram a ficar alvoroçados com a possibilidade de trazer a gravação para cá, ainda faltam quatro capitais. Em entrevista exclusiva, Joelma deixou no ar essa respostas, será que vamos ter gravação em Belém?

“Esse meu novo projeto é um DVD chamado ‘Isso é Calypso Tour Brasil’. Gravaremos em 5 cidades. Até o momento gravamos em Recife e em 2023 vamos fazer em mais 4 cidades. Quem sabe Belém entra né?! Aguardem (risos)”, disse a cantora.

Com sangue paraense, Joelma é uma artista completa que participa de todas as etapas da sua carreira. Mas é no palco que ela assume a postura de encantar o público. Com uma voz marcante, figurinos exclusivos e característicos, e embalada pela dança, a artista mostra que foi feita para as artes.

Com tanta presença no palco, os fãs até chegam a sonhar com a Joelma atuando. “Nesse momento estou 100% focada na minha carreira, na minha turnê ‘Isso é Calypso’ e em muitos novos projetos que estão caminhando. Estou com gás total”, contou.

Diante da sua caminhada ao longo desses 29 anos, ela leva o nome do Estado sempre para o topo, seja nas suas vestimentas, nas suas falas ou na sua música: Joelma é do Pará!

“Meu maior amor e objetivo é levar a nossa cultura, a cultura paraense onde eu vá. Por meio da música, da dança, do figurino. Nosso Pará é muito diverso, incrível e temos muitas coisas boas pra levar para as pessoas. Então eu fico muito feliz e grata pelas pessoas me enxergarem desta forma. Tenho muito orgulho de vir desse Estado e dessa região”, diz orgulhosa.

Joelma ressignificou a palavra Calypso, seja pela banda, que cantou por anos ou pelo ritmo. Nos quase 30 anos de carreira, ele é referência nesse estilo, e em tantas outras coisas. A cantora consegue cantar, com shows lotados, em diversos lugares do país e do mundo também.

“Eu sempre falo que Deus me deu muito mais do que sonhei e imaginei. Meu sonho era vender 10 mil cópias de CD. Então todos esses anos de carreira são um verdadeiro presente e só tenho gratidão a Deus e aos meus fãs. São meus presentes”, avalia emocionada a cantora.

SAÚDE

Como foi dito, Joelma é a rainha do calypso, mas também de “dar a volta por cima”. Ao deixar a banda Calypso, ela não se entregou e construiu uma carreira solo brilhante. Desde o ano passado, ela precisou lidar também com alguns problemas de saúde, entre eles as sequelas da covid-19.

Em novembro desde ano ela passou pela sua quinta recuperação da infecção por coronavírus. Aos fãs, ela chegou a revelar que dos últimos dois anos para cá, teve três derrames e "algumas" paradas cardíacas, complicações que seriam derivadas das infecções, de acordo com seus médicos.

“Graças a Deus estou muito melhor e a cada dia melhorando mais e mais”, tranquiliza Joelma.

POLÊMICA

No início do ano, ao anunciar a gravação do DVD “Isso é Calypso” em Manaus, no Amazonas, muitos fãs paraenses se sentiram tristes por não ocorrer aqui. Na ocasião, Joelma chegou a dizer que não recebeu convite de nenhuma produtora do Pará para que este trabalho fosse realizado na sua terra.

Mesmo com o bafafá, os fãs paraenses se fizeram presente na gravação e participaram desse momento na carreira de Joelma.

“A gravação do DVD da turnê ‘Isso é Calypso’ foi em Manaus pra relembrar a gravação de 17 anos atrás da Banda Calypso. Essa turnê tá trazendo isso, a nostalgia, uma verdadeira máquina do tempo da minha carreira e também com coisas novas. Então voltei ao mesmo local, ao sambódromo, e foi um momento único”, explica.