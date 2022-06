Joelma comemora 48 anos com lançamento de clipe; veja curiosidades sobre a cantora

A cantora Joelma completa idade nova hoje, 22. São 48 anos de história. Para comemorar a data, a paraense lançou o videoclipe “Amor do Silêncio”, gravado na Amazônia.

Gravado em Novo Airão, em Manaus, o clipe mostra o lado ribeirinho da artista, e mostra cenas belíssimas dela em meio ao Rio Negro e a Amazônia. “ O que me move é a minha cultura, o Norte do nosso Brasil e cantar sobre o amor. Então esse clipe gravado na Amazônia é muito especial pra mim. Gravamos na cidade de Novo Airão em Manaus e foi muito especial estar em meio à natureza, ao rio. Eu me diverti, estava literalmente em casa!”, comenta.

A música também faz parte do repertório do novo DVD “Isso é Calypso Na Amazônia” que será lançado em breve. E a música é uma composição de Júnior Silva, Lucas Papada e Anajuh.

Presente no cenário musical com muita representatividade, Joelma vive uma nova fase na vida e na carreira. Mas a verdade é que ela entrega tudo no palco: dança, interpretação e talento.

VEJA MAIS

Em comemoração ao aniversário da Diva separamos algumas curiosidades para você:

1 – Joelma adora cozinha, atualmente tem feito mais comida fitnesses

2 – Filha de costureira, além dos ajustes, Joelma costura as suas próprias roupas

3 - Ela não tem cachorro, mas é tutora de um gato chamado Blanco

4 - A comida preferida da cantora é açaí

5 - Quando criança, Joelma vivia na rua brincando com os meninos. Em Almerim, ela jogava bola, peteca, subia em arvores, nadava no rio Amazonas, etc.