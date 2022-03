Joelma conta porque não vai gravar o DVD no Pará

No último sábado, 26, a cantora Joelma esteve na sede do Grupo Liberal para falar sobre a nova fase da sua vida. Em entrevistas para a Rádio Liberal, Jornal O Liberal, oliberal.com e TV Liberal, a paraense falou sobre a sua nova turnê e os próximos passos na carreira, que é a gravação do DVD em maio.

Em bate-papo com o comunicador Markinho Pinheiro, Joelma compartilhou como é a sua conexão com Deus e dos momentos em família. Ela lembrou dos momentos que viveu no início da pandemia com a filha Yasmin, 17 anos. Joelma foi questionada pela filha como ela conseguia dar conta de tantas funções profissionais: produtora, cantora, dançarina, etc.

Ao gravar para a TV Liberal, com repórter Danielle Dias, Joelma ensinou como dançar calypso, e a jornalista não perdeu a oportunidade de aprender uns passos com a professora, que é referência do ritmo no Brasil.

VEJA IMAGENS DA VISITA (Fotos: Ivan Duarte):

O tema também foi abordado na gravação do Bob Cast, com apresentação de Bob Fllay. Joelma falou sobre as funções que tem na sua carreira e de como foi difícil o seu retorno após contrair covid-19 e ter que lidar com as sequelas. “Eu subia um andar e já faltava respiração, até hoje faço fisioterapia”, contou. Em decorrência disso, a cantora ficou ainda com problemas no estômago e intestino, e hoje convive com restrições alimentares.

Bob Fllay esperou uma grande oportunidade para estrear o seu o paletó rosa, e ela veio. Ao lado da Rainha do Calypso, o apresentador usou sua roupa alinhada toda em tons de rosa. Entre momentos de descontração, o assunto mais comentado ao longo da semana foi abordado: a escolha do local da gravação do DVD da cantora.

Joelma foi questionada pela escolha e foi taxativa: “ninguém daqui me convidou”. A cantora revelou que logo quando começou a compartilhar nas redes sociais sobre o seu novo projeto, uma produtora de Manaus iniciou a conversa para realizar a gravação. “Em Manaus tem muito paraense e ninguém me chamou para gravar um DVD aqui, se não, eu aceitaria”, afirmou.

A cantora relembrou o quanto suportou estar na Banda Calypso por acreditar na sua família, mas a situação já estava insustentável e por isso resolveu acabar com o grupo e recomeçar. Ela era dona de 60% da banda Calypso. Joelma ainda fez questão de avisa o quanto está feliz na sua vida: “Estou no meu melhor momento, olha para mim!”

Com 28 anos de carreira, a cantora inicia no próximo dia 08 de abril a turnê “Isso É Calypso”, que prevê 100 shows pelo Brasil. Mas a agenda ainda prevê um final de semana de eventos nos Estados Unidos.

Recentemente, o EP Isso é Calypso, parte 1, foi lançado com 4 regravações de sucessos da sua carreira.

No dia 14 de maio, será gravado o DVD no Sambódromo, de Manaus, no Amazonas.

Para quem quer acompanhar a entrevista completa de Bob Cast, com Bob Fllay e Joelma, ela vai ao ar na próxima hoje, às 16h, no Libplay, no oliberal.com.