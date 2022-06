Joelma cai durante show após passar semana internada

Joelma escorregou no palco e caiu, durante um show no último domingo (19), no interior da Bahia. Mesmo no chão, a cantora paraense continuou cantando e seguiu a apresentação. As informações são da coluna Léo Dias, do Metrópoles.

Logo depois de Joelma, uma das integrantes do balé também escorregou e caiu durante uma coreografia. A cantora brincou com a situação: “Dia Internacional da Queda”, disse Joelma.

No início do mês, Joelma passou cinco dias internada em São Paulo, após ser diagnosticada com edema, sequela da covid-19.

Apesar da queda, Joelma e a bailarina ficaram bem, e seguiram firme o show.