Joelma está internada por conta de inchaço no corpo, diz colunista

Segundo o colunista Leo Dias, a cantora Joelma procurou médicos do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, nesta terça-feira (7) e acabou internada. O motivo seria o inchaço no corpo, causado por sequelas de mais um contágio da covid-19.

VEJA MAIS

Segundo fontes do colunista, a artista está sofrendo de Anasarca, inchaço em todo o corpo e uma alteração que pode levar ao aparecimento de outros sintomas como pressão alta ou muito baixa; batimentos cardíacos elevados; problemas no fígado ou rins; dificuldade para caminhar e dificuldade para abrir os olhos, se o inchaço for muito grande no rosto.

Ainda segundo as fontes, Joelma deve deixar o hospital ainda hoje.