Inchaço em Joelma preocupa fãs, mas assessoria tranquiliza e diz que é sequela da covid-19

A cantora Joelma fez um show em Parauapebas, sudeste do Pará, no último sábado (28), e deixou os fãs preocupados com o inchaço em seu rosto.

VEJA MAIS

A reportagem de OLiberal.com entrou em contato com a assessoria da artista e foi informada que a cantora está passando por tratamento e que o inchaço é sequela da covid-19.