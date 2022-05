Joelma dança com bailarino cadeirante em gravação de DVD e emociona público; vídeo

A cantora Joelma deu um show de inclusão durante a gravação do DVD "Isso é Calypso", realizado no último sábado (14), no Sambódromo de Manaus, e dançou no palco com o bailarino internacional e atleta paraolímpico paraense, Adriano Silva. A iniciativa chamou a atenção do público e dos internautas, que passaram a elogiar a atitude da artista.

Nos vídeos que circulam nas redes sociais, Adriano Silva aparece dançando ao lado das bailarinas durante a música "Rei da Festa", conduz Joelma pelo palco e faz os clássicos passos do tecnobrega com a autora do hit. O momento foi ovacionado pelo público de 25 mil pessoas; confira

"E esse momento aqui, que linda essa iniciativa da Joelma da inclusão do bailarino com deficiência, precisamos avançar muito mais!", disse um usuário do Twitter ao compartilhar o registro. "Joelma dança O Rei da Festa com Adriano, dançarino cadeirante - protagonista da canção. Maravilhosos", comentou outro. "Eu fui ver agora só os stories da Joelma e já sei que vou ter que assistir esse DVD sozinha chorando sentada no chão, foi tudo maravilhoso e o astro do "Rei da Festa" é um dançarino cadeirante", disse uma fã emocionada

Conheça Adriano Silva

Adriano Silva viralizou nas redes sociais em novembro do ano passado ao aparecer dançando tecnobrega em uma casa de show de Belém. O jovem é bailarino internacional, atleta paraolímpico e recentemente conseguiu o 1º lugar no Encontro Panamericano de Dança da Amazônia.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)