Joelma encontra famosos antes da gravação do DVD em Manaus

Joelma agitou Manaus na passagem pela cidade. Aclamada pelos fãs por onde passa a artista paraense fará o show de gravação do novo DVD, "Isso é Calypso", nesta noite de sábado, 14, no sambódromo de Manaus, com capacidade para 80 mil pessoas. Os ingressos para os camarotes e frontstage, que representam mais da metade do espaço, foram esgotados.

O famoso colunista de celebridades, Leo Dias, foi até Manaus conferir o show e gravar uma entrevista exclusiva com a cantora em um aprazível casarão histórico situado em frente ao Teatro de Manaus.

Entusiasmado, Leo postou foto no Story do Instagram ao lado da produtora de Joelma Bete Dezembro, em frente ao Teatro de Manaus, convidando o público para o show. E depois, ele postou imagens de um passeio de lancha pelo rio Negro.

Joelma também teve um momento especial com influencers e famosos, incluindo Rico, campeão de "A Fazenda" 13; Taísa Pelosi, atriz que apresenta produtos na 'Hora do Faro', da Record, ao som das músicas ed Joelma; e o comediante e influencer baiano Ney Lima. Eles almoçaram juntos em um restaurante temático paraense.

Em um dos vídeos do encontro postados por Joelma no Storie do Instagram, Taísa aparece agitada dançando. Em outro momento, a apresentadora mostrou que realmente é fã de Joelma, e postou vídeo dançando no ensaio geral do show, ocorrido na sexta-feira, 13.

Ruivinha de Marte abraça Joelma. Na outra foto, Rico conversa no restaurante enquanto Ney grava no celular, antes da chegada da cantora. (Reprodução Instagram)

A cantora e influencer Ruivinha de Marte também teve um momento especial com a Joelma, em um evento com exposição de roupas de shows da cantora. Ela presentou a paraense com uma cesta contendo ursinho, champagne e outros mimos.