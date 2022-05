Joelma revela que Ximbinha não paga pensão

Joelma gravou seu DVD em Manaus e ganhou as manchetes das mídias nacionais. Agora, em entrevista exclusiva ao Leo Dias, a cantora paraense fez algumas revelações.

A artista contou detalhes do divórcio resultado do tumultuado casamento que teve com Ximbinha. Ela ainda revelou que ele não paga mais a pensão acordada na Justiça durante a separação.

Joelma esclareceu que o valor definido judicialmente foi pago por um tempo, mas não durou muito. De acordo com a cantora, após o divórcio ser concretizado e pouco depois da determinação judicial, Ximbinha deixou de cumprir com suas responsabilidades.

A artista falou também sobre sua relação com sua filha mais nova Yasmin, o período que ficou doente por conta da Covid-19, seus fãs, a relação com o pai e propostas que recebeu para posar nua.