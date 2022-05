Em entrevista a colunista, Joelma fala de nudez, pai e Ximbinha: “Ele já tá pagando”

Em entrevista exclusiva a colunista antes da gravação do novo DVD no último sábado (14/5), em Manaus, Joelma revelou alguns momentos delicados de sua vida.

Ela relembrou a infância difícil ao lado do pai que era extremamente agressivo com a mãe: “Às vezes meu pai chegava bêbado e tirava a minha mãe da cama. Ele não batia, ele espancava ela”, revelou emocionada. “A gente via, a gente ouvia, os vizinhos saíam catando a gente para a casa deles, pra ele não fazer com a gente o que ele fazia com ela. E quando eu voltava, às seis da manhã, ela já estava na máquina costurando com o rosto todo deformado e as lágrimas caindo. Ela não tinha tempo para sofrer. E eu sou assim”.

Joelma também contou que recebeu algumas propostas de nudez para revistas no auge da banda Calypso.

Ex - Um assunto que a artista falou foi sobre a separação de Ximbinha. Ela revelou que ele já está pagando pensão.

Outro assunto que Joelma falou foi sobre sua relação com os fãs, que costumam acompanhá-la pelo Brasil e que, para ela, são seus mais fiéis companheiros de trajetória. “Eles me respeitam muito. Eles cuidam de mim, fico muito feliz”, contou ela, que vive uma relação bem próxima deles.

O fanatismo exacerbado, sobretudo, é motivo de preocupação para Joelma. “Às vezes querem desistir da faculdade [pra poder ir nos shows] e eu digo: ‘Você não vai fazer isso, a vida não é fácil pra ninguém, você vai continuar, a gente vai comemorar esse diploma, eu quero estar junto de vocês’ … e se formavam e me mandavam o diploma. E eu digo: ‘Você está realizando meu sonho também, que eu não pude fazer'”.