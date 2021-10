Joelma revela que seria entubada por conta da covid-19: ‘Eu morro aqui’

Joelma fez algumas revelações sobre o período que foi diagnosticada com covid-19 e deixou os fãs apreensivos. Durante uma entrevista, ela contou que recusou ser internada quando contraiu a doença e que não conseguia respirar, mas “preferia morrer em casa”. As informações são do Observatório dos Famosos.

“Eu não fui internada porque eu me recusei a ir para o hospital. Eu não conseguia respirar pelo nariz. Pensei: ‘Entre morrer no hospital e morrer aqui, eu morro aqui. Não vou não’, contou ela.

A cantora também falou sobre o receio de ser intubada, procedimento usado no combate a doença e, também, para ajudar os pacientes a respirar:

“Disse não. Porque iam me intubar. O que me salvou foi a minha fé em Deus, com certeza. Ainda não consigo malhar, treinar como antes, mas estou chegando lá. Estou no processo. Não desisto”, afirmou ela.