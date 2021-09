Joelma lança o videoclipe de "Sim", primeira composição da artista

Com 28 anos de carreira, mais de 22 milhões de discos vendidos,10 milhões de seguidores nas redes sociais, indicações a prêmios nacionais e internacionais, Joelma não para de inovar. Ela está lançando hoje, dia 23, uma surpresa para seus fãs: a primeira composição de sua carreira no ritmo calypso chamada “Sim”. Disponível em todas as plataformas digitais, a canção faz parte do EP “Isso é Calypso” que mesclará músicas dançantes e românticas.

Além da música, ela preparou um videoclipe super especial que já está disponível no canal oficial do YouTube. No roteiro do clipe, dirigido e roteirizado pela Joelma em parceria com Ricardo Lago da produtora Dronando Filmes, ela interpreta uma personagem que está em busca do amor e que coloca em dúvida se esse sentimento é real ou ilusão. Ao esbarrar com um homem no parque, ela acaba encontrando nele a parte que estava faltando em sua vida e, a partir daí, eles encenam cenas românticas que culminam num casamento e numa grande festa no final com dança no estilo flash mob. “Essa música “Sim” é um presente de Deus pra mim. Quando comecei a escrever, eu queria passar uma mensagem de amor, algo que o mundo e as pessoas estão precisando muito. Elas não podem parar de acreditar no amor verdadeiro e no sentimento. E, quando pensamos no roteiro do clipe, quisemos transmitir tudo isso por meio de um casamento repleto de alegria e encontros inesperados. Espero muito que vocês gostem, foi feito com muito coração por mim e toda minha equipe.”, comenta Joelma. “Foi um grande desafio atuar pela primeira vez em um clipe. Estou feliz demais com o resultado!”, finaliza a artista que é considerada um exemplo por inúmeras mulheres brasileiras que lutam pelos seus sonhos e ideais.

Gravado no Quinta da Cantareira, espaço de eventos localizado na Serra da Cantareira em São Paulo, as cenas são cinematográficas e trazem grandes surpresas para os espectadores. Nos figurinos, assinados por Ruy dos Anjos, Joelma traz inspirações românticas e ao mesmo tempo repletas de personalidade e, na maquiagem e cabelo, os responsáveis são Aroldo Campos e Fernando Tofaneli. Assistam!

O clipe também faz jus ao suposto novo romance da cantora. Os fãs da artista vêm acompanhando seus nas redes sociais. Uma troca de comentários causou um certo furor, pois a paraense tem comentado as publicações do rapaz com emojis de coração. Será que a relação vai além da música?