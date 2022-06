Joelma recebe alta do hospital e segue em tratamento em casa

A cantora Joelma recebeu alta, neste sábado (11), do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo. Ela passou cinco dias internada após ser diagnosticada com edema, sequela da covid 19.

Durante o período em que esteve no hospital, Joelma também foi diagnosticada com esofagite e gastrite. Felizmente, segundo sua assessoria, a vocalista do Calypso está em “ótimas condições”.

A nota informa, "a paciente Joelma da Silva Mendes teve alta hospitalar na manhã deste sábado (11) em ótimas condições e seguirá seu tratamento a partir de agora em sua residência".

Por causa da internação e do repouso, a cantora cancelou shows nas cidades de Alvorada (TO), São Desidério (BA) e Cordeirópolis (SP) neste fim de semana. Os cancelamentos foram informados pela assessoria da artista.