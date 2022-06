Joelma anuncia novo clipe após internação por inchaço pós-covid; vídeo

Durante a recuperação, após ter sido internada recentemente devido às consequências da covid-19, Joelma já anunciou o retorno da carreira com um lançamento de um novo clipe. Segundo o UOL, a cantora gravou o novo trabalho na cidade de Novo Airão, no Amazonas.

VEJA MAIS

"O que me move é a minha cultura, o Norte do nosso Brasil e cantar sobre o amor. Gravamos na cidade de Novo Airão, em Manaus, e foi muito especial estar em meio à natureza, ao rio. Eu me diverti, estava em casa", disse ela em entrevista.

O clipe é da música "Amor no Silêncio", que será lançado no Youtube na próxima quarta-feira, 22, data em que Joelma comemora 48 anos de vida.

A canção traz um cenário que mostra a natureza, as belezas da Amazônia e da região Norte. Além de ter uma composição de Júnior Silva, Lucas Papada e Anajuh, "Amor no Silêncio" estará também no repertório do DVD "Isso é Calypso na Amazônia", gravado pela artista recentemente.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)