Filha de Joelma fala sobre estado de saúde da cantora; vídeo

A filha da cantora Joelma, Natália Sarraff, usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (10), para atualizar o estado de saúde da cantora.

Pelos stories do Instagram, Natália tranquilizou os fãs da paraense ao contar que a artista está cada vez melhor e com os sintomas cada vez mais controlados. No entanto, a loira ficará mais uns dias em observação no hospital para evitar qualquer imprevisto durante seu tratamento.

"Oi turminha, tudo bem? Vim aqui apenas para tranquilizar todo mundo, graças a Deus. Mamãe está bem, bem, bem. Está melhorando cada vez mais. O inchaço está bem também está desinchando. E a cada dia que passa ela está mais forte, como sempre. Ela só está em observação mesmo para poder se medicar certinho e se alimentar bem. Fiquem despreocupados”, declarou.