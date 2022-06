Joelma confirma que está passando por exames, mas não deixa o trabalho de lado

Após a publicação de que Joelma teria se internado em decorrência do inchaço no corpo, a equipe de OLiberal.com entrou em contato com a assessoria da cantora e foi confirmado de que a artista está passando por alguns exames, em São Paulo.

“Informamos que Joelma está realizando exames na cidade de São Paulo para acompanhamento no tratamento do pós-covid.”, escreveu a assessoria da artista.

Joelma ainda publicou em seu Instagram que em meio aos exames, está acompanhando a edição do DVD.

A cantora paraense será a primeira cantora brasileira a dar um show solo no Hard Rock's Guitar Hotel na Flórida, EUA. O site chegou a ficar fora do ar devido a alta demanda durante a pré-venda na noite de segunda-feira (6). O show fará parte da turnê ‘Isso é Calypso’ e acontecerá no dia 19 de agosto.