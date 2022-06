Joelma faz piada sobre rosto inchado: 'Estou a cara do Quico'

Após ter sido alvo de piadas devido a um inchaço no rosto, Joelma deciciu levar a situação na brincadeira e brincou com um dos seus dançarinos sobre o assunto durante um show no final de semana.

"Eu que estou a cara do Quico", disse ela, caindo na gargalhada. Joelma se refere ao famoso personagem do Chaves, interpretado por Carlos Villagrán.

A paraense virou assunto na web após aparecer com o rosto bastante inchado. Inicialmente muitos não entenderam o motivo da aparência da cantora, até que ela explicou ser uma das sequelas do Covid-19.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)