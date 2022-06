Joelma é diagnosticada com esofagite, gastrite e edema, diz comunicado

A cantora Joelma foi internada em um hospital para fazer um tratamento médico, após ter apresentado piora em sua saúde. Segundo um comunicado oficial divulgado no perfil da cantora no Instagram, a artista foi diagnosticada com esofagite, gastrite e edema, possivelmente derivadas da infecção pelo coronavírus. Após a internação, a paraense apresentou uma melhora em seu quadro de edema.

Devido ao estado de saúde da cantora, os shows que faria em Tocantins, Bahia e São Paulo não serão realizados.

Leia o comunicado na íntegra

"O Hospital São Luiz Itaim informa que a paciente Joelma da Silva Mendes deu entrada na unidade no último dia 06 para realização de check-up após quatro episódios de Covid-19. Durante os exames, a cantora foi diagnosticada com um quadro de esofagite, gastrite e um edema, complicações possivelmente decorrentes da infecção pelo coronavírus. Durante a internação, houve melhora significativa do quadro de edema. A paciente se recupera bem, com previsão de alta no fim de semana. Por orientação médica, ela deverá permanecer em repouso em casa por 7 dias com alimentação adequada e os cuidados necessários", informou o Hospital localizado em São Paulo.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)