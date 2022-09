Joelma diz que ganhou 50 kg de açaí dos fãs quando teve covid: 'açaí é coisa séria no Pará'

Convidada do podcast "De Onde Vem O Que Eu Como", Joelma revelou que ganhou cerca de 50 kg de açaí quando teve covid-19 pela primeira vez, em meados de 2020.

VEJA MAIS

Natural de Almeirim, no noroeste do Pará, Joelma relembrou o presente e algumas histórias envolvendo o fruto. "Eu era criança e geralmente a minha mãe mandava eu comprar o açaí na hora do almoço, porque faz parte do almoço. No sol de rachar, eu fui comprar o açaí numa panela. Eu vinha com o açaí na cabeça, tropecei e caí com o açaí. Cheguei em casa só com a panela e banhada de açaí", detalhou ela sobre o"banho inusitado".

Já sobre o presente, a autora de "Não Teve Amor" relatou que foi a maneira que seus fãs viabilizaram um cuidado a distância. "Em 2020 eu recebi 50 kg de açaí dos fãs. Eles ficaram muito preocupados porque eu tive covid, tinha que me cuidar, e o açaí faz parte da minha dieta até hoje. Então eles acharam essa maneira de cuidar de mim", pontuou ela, detalhando que não consome o alimento com farinha. "Eu gosto do meu açaí congelado. Depois eu bato ele para ficar com mais sustância, como se tivesse a farinha, mas não tem. Fica top, maravilhoso".

Para a cantora, o fruto é repleto de significados e envolve a cultura dos paraenses, a familia e amizade. "Açaí pra paraense não é só alimento, açaí é coisa séria. Envolve sentimento, família, amizade e cultura. É uma coisa muito louca, só paraense entende. São memórias afetivas grandiosas e poderosas", destacou.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web)