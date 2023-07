Joelma cancela shows após receber novo diagnóstico

A equipe da cantora Joelma utilizou as redes sociais, na última segunda-feira (10), para cancelar três shows que estavam marcados para serem realizados nesta semana nas cidades de Teresina (PI), Gravatá (PE). Ela precisará ficar em repouso por recomendações médicas após ser diagnosticada com gripe.

Na publicação, Joelma agradeceu o afeto de todos os fãs que se preocupam com a sua saúde. “Agradeço o carinho de todos os meus fãs, do público e de todos os contratantes. Estou aqui me cuidando e já já estou de volta pra gente cantar e dançar muito”, disse em nota.

A artista paraense teve uma série de complicações de saúde após contrair covid-19 ao menos cinco vezes, e, passou conviver com as sequelas da doença. Sendo assim, não pode fazer muito esforço, como dançar, podendo gerar uma insuficiência respiratória.

No último final de semana, a cantora já tinha cancelado outras três apresentações, sendo uma delas no Pará. Joelma chegou a passar mal durante um show em Bragança (PA), na madrugada de sábado (8), e precisou ser atendida pelo Samu pouco antes de subir ao palco. Devido ao estado de saúde, ela não seguiu com a programação.