Cantora Joelma recebe o Título de Cidadã do Amazonas

A cantora Joelma recebeu o Título de Cidadã Amazonense nesta segunda-feira (22), no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). A cantora paraense transmitiu a cerimônia no início da tarde de hoje. A cerimônia contou com muitos fãs na Assembleia Legislativa do Amazonas.

"Eu não tenho palavras para agradecer tanto amor e tanto carinho. Desde a primeira vez que pisei nessa terra há muitos anos atrás até hoje nunca foi diferente. Principalmente, agradecer a todos os fãs que me carregaram no pior momento. Eu nunca vou esquecer disso. Vocês foram o meu combustível", declarou.

"Eu amo esse lugar e amo esse povo. Toda vez que venho aqui, eu sou renovada, amada, muito obrigado, Manaus. Do fundo do meu coração, agradeço muito a Deus. É só gratidão. A minha cultura do Norte que faz mover forças de onde não tenho para continuar", complementou.

O projeto de lei foi proposto a entrega da comenda para a artista foi aprovado pelos deputados estaduais no final de 2022 e sancionado pelo governador Wilson Lima em dezembro. A proposta é de autoria da ex-deputada Therezinha Ruiz (PL).

Na proposta, a autora justificou que a artista apoiou o estado com doações durante a crise de oxigênio, em janeiro de 2021, e ajudou a fomentar a economia local e gerar empregos com seus shows.

Joelma realizou várias apresentações no Amazonas, tendo gravado dois DVDs ao vivo: ‘Banda Calypso na Amazônia’ (2004) com um público de 50 mil pessoas; e ‘Isso é Calypso’ (2022), com um público de 25 mil pessoas. Desde o último sábado (20), a cantora está em Manaus, quando reencontrou os fãs em mais um show da turnê 'Isso é Calypso', no Sambódromo.