Dupla de papagaios canta sucesso de Joelma e viraliza na web 🦜🦜

Um vídeo de uma dupla de papagaios cantando a música "Voando Pro Pará", da cantora Joelma, se tornou viral nas redes sociais. Os pássaros, que vivem em Capitão do Poço, no nordeste do Pará, aprenderam a letra de tanto ouvirem a música. Veja:

O vídeo foi compartilhado por Andressa Marques e já foi visto mais de 5 milhões de vezes. Nele, um dos papagaios canta o trecho "Eu vou tomar um Tacacá / Dançar, curtir / Ficar de boa", enquanto o outro faz a segunda voz.

Os espectadores ficaram impressionados com a afinação do pássaro e alguns até brincaram que Joelma já tem um substituto para quando decidir encerrar a carreira.