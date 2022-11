Papagaio 'adota' filhotes de gato e emociona os internautas; vídeo

Um papagaio viralizou nas redes sociais e emocionou os internautas após "adotar" três filhotes de gatos que estavam abrigados em um tronco. Mostrando ser um fiel guardião, a ave passou a vigiar e cuidar dos animais como se fossem seus.

Em um vídeo publicado no Instagram, um rapaz tenta se aproximar de uma pilastra de madeira, provavelmente localizada em uma zona rural, e recebe pequenas bicadas do papagaio, que tenta defender os gatinhos. No final das contas, o animal cede e deixa o homem filmar os três filhotes dentro do buraco. "Infelizmente, uma gata criou aqui dentro desse toco... e o papagaio parou de dormir lá em casa", diz o responsável pela gravação, Veja:

Desfecho emocionante



Nos comentários, vários internautas se emocionaram com a atitude da ave e se animaram ao saber que os gatos foram retirados do tronco e estão sob os cuidados da família. "O papagaio acha que é a mãe, não sai de perto 1 minuto e quer levar eles de volta pra dentro do tronco. Os gatinhos estão sendo bem cuidados, principalmente pelas filhas dele, que estão dando leite em seringas para os gatinhos. E é isso, tá a verdadeira revolução dos bichos na fazenda", disse um rapaz.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão)