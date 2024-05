Entrevista Exclusiva: Thiaguinho traz ‘Sorte’ para Belém neste feriado

O cantor Thiaguinho foi agraciado pelo público paraense com um presente: onde toca a música ‘Dividido’, palmas ganham um ritmo único na introdução. Esse simbolismo marcou o público do Estado pelo Brasil, já que o cantor consegue identificar a ação em qualquer lugar que esteja. “Ah, as palminhas! (risos) Que demais! É um símbolo muito especial, e saber que o público paraense tem essa prática é incrível. Eu descobri isso durante os shows, quando percebi essa interação da plateia, achei sensacional! É uma conexão especial que guardo com muito carinho!”, disse o artista em entrevista exclusiva para o Grupo Liberal.

Essa sintonia com o público paraense já atravessou as mais de duas décadas de carreira dele, que durante todo esse período sempre realizou seus shows no Pará, seja na capital ou em outra cidade, como Salinas. Incluindo todas as suas turnês como: a Tardezinha, Meu Nome é Thiago André e Infinito.

Agora chegou a vez de Belém receber a inédita “Sorte”. No próximo dia 30, ele retorna para Belém, para se apresentar a partir das 19h, no Hangar.

“Essa turnê está sendo uma linda surpresa! O público sempre está pedindo por novidades, e eu sinto essa responsabilidade de trazer algo fresco e inovador. As músicas novas trazem uma leitura contemporânea com influências do afrobeat e do pagode, e tá lindo demais! "Sorte" foi um projeto que veio do coração, e a receptividade foi incrível! Fico muito feliz de ver como as pessoas se identificaram e se emocionaram com as músicas. E em breve tem mais novidades vindo aí!”, explica TH.

Com um setlist de 35 canções, que passeiam pelos 20 anos de trajetória musical do artista, Thiaguinho viaja pelo país depois de ficar marcado pelo sucesso da Tardezinha, a sua última turnê, que levou para diversos estádios do Brasil lotação de público.

“A Tardezinha é um projeto que mora no meu coração e a decisão de ter uma nova turnê veio naturalmente depois do sucesso desta última, além disso também é um pedido dos fãs! E sim, de fato foi uma explosão de público e de plays, como você disse, e eu senti que era hora de levar essa energia para mais lugares, fazer mais gente sorrir e cantar junto com a gente”, pontua.

E por falar em repertório, Thiaguinho tem a segurança de ter as suas canções na ponta da língua do seu público, que se fideliza a cada single, turnê e novidade artística. E como ele mesmo disse, Belém já está preparada para não decepcionar.

“Com certeza tenho várias histórias super bacanas com o público do Pará. Eles são sempre muito calorosos e receptivos. E que recepção, hein?! Eles me recebem com muito carinho. Uma música que não pode faltar nos meus shows aqui é ‘Vou Querer de Novo’, a faixa de trabalho do meu novo projeto, ‘Sorte’ - que já virou um hino da galera!”, antecipa.

Com tanto sucesso e mais maduro profissionalmente, Thiaguinho não descarta um revival com o Exaltasamba, o que seria também um grande presente para o público.

“Quem sabe.. seria incrível, né!? É sempre uma honra ver outros artistas fazendo shows comemorativos! Sobre o Exalta, claro que já pensei nisso! Seria maravilhoso reunir essa galera novamente para celebrar a nossa história juntos. Talvez um dia o destino nos una novamente. A gente nunca sabe o que o futuro reserva”, finaliza o artista.