Dificuldade de dizer ‘não’ é tema de comédia estrelada por Adriana Birolli em Belém no fim de semana

Belém recebe, neste sábado (25/5) e domingo (26/5), a atriz Adriana Birolli com a peça “Não”, um monólogo bem-humorado que explora as dificuldades de se dizer “não” em diversas situações cotidianas. As apresentações ocorrerão no teatro do Sesi Pará, com a sessão de sábado, às 20h, já esgotada, e a de domingo, às 19h, com ingressos ainda disponíveis. As entradas para assistir à peça podem ser adquiridas na bilheteria do Teatro do SESI e on-line.

Conhecida por seus papéis nas novelas da TV Globo, Adriana, disse estar animada pela receptividade do público de Belém. Essa é a primeira vez que a atriz conhece a cidade, e, também se apresenta com o espetáculo.

“Estou super ansiosa, porque, a gente viaja com a peça, ama e gosta de conhecer novos lugares. Tenho recebido uma receptividade muito positiva de Belém, estamos com a primeira sessão de sábado esgotada e alguns ingressos para vender no domingo. Já sabemos que vamos chegar na cidade com sucesso absoluto, com essa recepção calorosa”, afirmou a artista em exclusividade ao Grupo Liberal.

Segundo Birroli, a história conecta-se profundamente com o público, pois aborda os pequenos “nãos” que muitas pessoas têm dificuldade em dizer em suas vidas. “Às vezes as pessoas falam: ‘Ah, eu seu dizer ‘não’. Tá, mas você sabe dizer ‘não’ em tudo? Porque às vezes a gente sabe dizer ‘não’ no trabalho, mas não sabe dizer ‘não’ em casa. Às vezes sabe dizer ‘não’ para os filhos, mas tem uma grande dificuldade em dizer ‘não’ para os amigos”, explicou a atriz.

Adriana contou que desde o início do espetáculo, a dificuldade em dizer “não” é apresentada aos espectadores e desenvolvida por meio das experiências, pessoais e profissionais da personagem. Na peça, ela dá voz a uma mulher que está quase pronta para ir à comemoração do seu aniversário de 36 anos com sua família. Mas, no fundo, não quer ir. As mensagens não param de chegar no celular e assim ela, junto ao público, entende a relação com os familiares, o namoro, o trabalho, e principalmente, a si. O texto e a direção é assinada por Diogo Camargos.

“No primeiro segundo do espetáculo essa questão já vem a tona, ela já percebe que a mãe dela ali, ligando, mas ela não atende. ‘Por que eu passo por isso?’. É por não saber dizer ‘não’”, detalha Birolli.

A atriz revelou que a reação do público tem sido de grande identificação, com muitos espectadores reconhecendo suas próprias dificuldades e conflitos por meio da comédia da peça. “A melhor forma da comunicação é a comédia, porque estas vão abertas a rir e se divertir, durante o espetáculo elas vão rindo e quando percebem estão rindo de situações que já passaram ou passagem por isso”, observou.

Birolli também mencionou a extensão do impacto positivo da peça além do teatro, com espectadores compartilhando relatos pessoais com ela por meio das redes sociais. “Recebemos relato de pessoas que ainda não tinham essa percepção de si, e, quando assistiram ao espetáculo, ficaram reflexivos, ouviram tudo aquilo que vai endossando a dificuldade e acabam desabafando comigo no direct do Instagram”, afirmou Adriana.

Em resposta à relevância do tema, Birolli disse ter sentindo a necessidade de ir além dos palcos. Ela começou a realizar lives em seu Instagram, abordando o assunto com a ajuda de profissionais da área, como psicólogos.

“Eu sou atriz, não sou psicóloga, mas a gente acaba virando um pouco quando atende o público [após a peça], troca uma ideia, acaba tendo de dar uma ajudada e isso me levou a fazer essa liva”, disse Adriana.

SERVIÇO

Adriana Birolli apresenta comédia para quem dificuldade de dizer "Não!"

Data: nos dias 25 (sábado) e 26 (domingo) de maio;

Horário: respectivamente, às 20h e 19h;

Local: Teatro do SESI, no bairro do Marco, em Belém;

A sessão de sábado está esgotada; as de domingo restam poucos ingressos que estão sendo vendidos na bilheteria do teatro e on-line.