Atriz é 'expulsa' do tapete vermelho de Cannes após exibir vestido com rosto de Jesus; veja

Pela segunda vez nesta semana, o clima ficou bastante tenso no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes 2024. A atriz dominicana Massiel Taveras teve um desentendimento com a segurança do evento, a mesma que havia protagonizado um incidente com Kelly Rowland.

No vídeo que viralizou, Massiel Taveras tenta posar na escadaria do evento, exibindo a cauda de seu vestido, que trazia o rosto de Cristo estampado. A segurança insistia que a atriz continuasse subindo e ignorava as tentativas de Massiel de mandar beijos para os fotógrafos e o público presente.

Além disso, outros dois seguranças repetidamente recolhiam a cauda do vestido, impedindo que todos vissem bem a estampa religiosa. Já no final da subida, Taveras perdeu a paciência com a profissional durante uma discussão e chegou a empurrá-la.

Assista o momento: