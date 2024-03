Messi, cachorro de ‘Anatomia de Uma Queda’, não deve comparecer ao Oscar

O astro canino de “Anatomia de Uma Queda”, Messi, não deve participar do Oscar 2024. O border collie de sete anos deu vida a Snoop, animal de estimação de Daniel (Milo Machado-Graner), e ganhou o público com a “atuação”. Apesar do sucesso, é possível que ele não marque presença na 96ª cerimônia de premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas neste domingo (10), segundo The Hollywood Reporter (THR).

Messi mora em Paris, França, com a tutora. A recente passagem do cão por Hollywood, durante o almoço dos indicados ao Oscar, foi uma exceção. As informações são de uma fonte da Neon, distribuidora do filme nos Estados Unidos. Mesmo conquistando os corações, a presença de Messi não foi bem vista por muitos - acredita-se que a presença dele deu vantagem ao longa na corrida pelo Oscar, de acordo com THR.

“É difícil superar um burro e, na verdade, a coisa mais notável que aquele cachorro fez foi ter uma overdose e comer vômito. Não sei se o Oscar tem o estômago para isso”, disse Jimmy Kimmel em referência ao animal do filme “Os Banshees de Inisherin” no palco em 2023. O comediante apresenta o Oscar novamente este ano.

Dirigido por Justine Triet, “Anatomia de Uma Queda” foi indicado a cinco categorias: Melhor Filme, Melhor Atriz (Sandra Hüller), Melhor Direção (Justine Triet), Melhor Roteiro Original e Melhor Montagem. A 96ª cerimônia do Oscar ocorre neste domingo, 10, no Teatro Dolby, em Los Angeles (Estados Unidos).

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)