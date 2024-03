Oscar 2024: quando será, que horas começa e onde assistir a premiação?

Em mais uma edição de uma das mais importantes premiações do cinema mundial, o Oscar 2024 ocorrerá no domingo (10), no Teatro Dolby em Los Angeles (Estados Unidos). Para quem for acompanhar a cerimônia, serão anunciadas os vencedores das categorias como: Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Animação, Melhor Figurino, Melhor Diretor, entre outras.

Filmes como "Barbie", Oppenheimer", "Pobres Criaturas" e "Assassinos da Lua das Flores" são alguns dos que mais receberam indicações no Oscar deste ano.

Que horas começa e onde assistir o Oscar 2024?

Horário

No Brasil, o Oscar 2024 está previsto para começar às 20h pelo horário de Brasília. Mas, atenção: o tapete vermelho, onde passam os maiores astros do cinema, inicia às 18h.

Transmissão

Para quem se interessar em assistir à transmissão ao vivo da premiação, poderá acompanhar pelas seguintes opções:

- Canal TNT (televisão fechada)

- Plataforma Max (ex HBO Max)

Em ambas, a transmissão será iniciada às 19h.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)