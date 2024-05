Cannes 2024: Meryl Streep recebe homenagem durante cerimônia de abertura do festival

O 77º Festival de Cannes iniciou nessa segunda-feira, 14, na França. O evento voltado ao cinema homenageou, durante a cerimônia de abertura, a atriz Meryl Streep - famosa por seu trabalho em “A Dama de Ferro”, “O Diabo Veste Prada”, “Mamma Mia!”, “Krammer VS. Krammer” e outras produções. Meryl recebeu Palma de Ouro Honorária e foi chamada de “tesouro internacional” pela atriz francesa Juliette Binoche.

VEJA MAIS

Meryl Streep foi a convidada de honra da cerimônia, segundo o site oficial do Festival de Cannes. “Eu estou imensuravelmente honrada de receber as novidades sobre esse prestigiado prêmio. Ganhar um prêmio em Cannes, para a comunidade internacional de artistas, é sempre representar a mais alta conquista na arte cinematográfica”, disse a atriz. A plateia do Grande Teatro Lumière recebeu a artista com aplausos.

Juliette Binoche falou, durante a homenagem, que quando vê Meryl Streep em tela, vê um movimento. Em certo momento do discurso, a atriz francesa chorou emocionada. “Você fez musicais, dramas, comédias, tragédias, e olha que nem começamos a falar da carreira de teatro. Como você conseguiu criar quatro filhos, ainda por cima? Você conquistou todo mundo. Parabéns à 'Super Trouper Dancing Queen'”, comentou, em referência às músicas do Abba que Meryl canta em “Mamma Mia!”.

Após a exibição de um vídeo de retrospectiva da carreira, Meryl Streep agradeceu e ressaltou que, por trás das cortinas, seu agente e seu maquiador e cabeleireiro estavam lá. A atriz creditou a eles grande parte do seu sucesso.

“Ver esses filmes é como olhar pela janela de um trem-bala, da juventude, para a maturidade, para onde estou agora. Há 35 anos, quando estive aqui pela primeira vez, eu já era mãe de três, ia completar 40 anos e achei que minha carreira estava no fim”, afirmou.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)